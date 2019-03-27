В ГКЦ Пскова появятся вендинговые автоматы, а в детсаду «Красная шапочка» - спецпомещение для фотосъёмки

15:07, 27 марта 2019, ПАИ

27 марта на 21-й сессии Псковской городской Думы парламентарии согласовали Городскому культурному центру Пскова предоставление в аренду части здания для установки автоматов по изготовлению горячих напитков и продуктов питания в индивидуальных упаковках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Средней общеобразовательной школе № 23 и Центру лечебной физкультуры и реабилитации разрешили передать в аренду помещения под реализацию программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей № 50 «Красная шапочка» - помещение для осуществления деятельности по предоставлению услуг по фотосъемке.

Кроме того, на сессии согласовано предоставление в аренду муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик» помещения для осуществления деятельности по экологическому образованию, муниципальному автономному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» - помещения для проведения разовых мероприятий просветительского и рекламного характера по заявкам физических и юридических лиц.

Также на сессии депутаты поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные Решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 г. № 795, касающиеся карты градостроительного зонирования.