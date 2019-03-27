0
17:57
Есть по-псковски
15:03
Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта
14:46
600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля
14:02
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
13:28
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
12:26
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
11:56
Полцарства за коня
Еще новости
Общество

В ГКЦ Пскова появятся вендинговые автоматы, а в детсаду «Красная шапочка» - спецпомещение для фотосъёмки

27 марта на 21-й сессии Псковской городской Думы парламентарии согласовали Городскому культурному центру Пскова предоставление в аренду части здания для установки автоматов по изготовлению горячих напитков и продуктов питания в индивидуальных упаковках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Средней общеобразовательной школе № 23 и Центру лечебной физкультуры и реабилитации разрешили передать в аренду помещения под реализацию программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей № 50 «Красная шапочка» - помещение для осуществления деятельности по предоставлению услуг по фотосъемке.

Кроме того, на сессии согласовано предоставление в аренду муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик» помещения для осуществления деятельности по экологическому образованию, муниципальному автономному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» - помещения для проведения разовых мероприятий просветительского и рекламного характера по заявкам физических и юридических лиц.

Также на сессии депутаты поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные Решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 г. № 795, касающиеся карты градостроительного зонирования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта
27 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта
600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля
27 марта 2019
600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
27 марта 2019
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
27 марта 2019
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
27 марта 2019
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
27 марта 2019
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
27 марта 2019
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март

Идет загрузка...