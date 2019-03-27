Проект организации движения в Переслегинской волости заказала великолукская администрация
Администрация Великолукского района заказала проект организации дорожного движения на дорогах вне населенных пунктов Переслегинской волости. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 268 тыс. 601 рубль, средства будут предоставлены из районного бюджета.
Проведение аукциона запланировано на 11 апреля.
Сроки выполнения работа – 60 рабочих дней с даты заключения контракта.