Студентки ПсковГУ вошли в пятерку лучших в финале олимпиады «Я-профессионал»

20:04, 27 марта 2019, ПАИ

Студентки 4 курса факультета образовательных технологий и дизайна направления подготовки «Социальная работа» ПсковГУ Анна Базилевская, Мария Зыкова и Кристина Мнацаканян вошли в число победителей финального этапа олимпиады «Я-профессионал». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, они заняли четвертое место.

Заключительный этап всероссийской олимпиады проводился в Российском государственном социальном университете в Москве. В финале олимпиады принимали участие 38 человек из всех федеральных округов России.

«Пройти все 3 этапа было сложно, но мы справились и достойно показали уровень образования в нашем университете», - отметили студентки и добавили, что участие в такой олимпиаде - отличный шанс показать себя и проверить свои силы.