0
21:23
XXXIII Кикоинские чтения стартуют в Пскове 28 марта
18:48
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
17:57
Есть по-псковски
15:03
Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта
14:46
600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля
14:02
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
13:28
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
Еще новости
Общество

Студентки ПсковГУ вошли в пятерку лучших в финале олимпиады «Я-профессионал»

Студентки 4 курса факультета образовательных технологий и дизайна направления подготовки «Социальная работа» ПсковГУ Анна Базилевская, Мария Зыкова и Кристина Мнацаканян вошли в число победителей финального этапа олимпиады «Я-профессионал». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, они заняли четвертое место.

Заключительный этап всероссийской олимпиады проводился в Российском государственном социальном университете в Москве. В финале олимпиады принимали участие 38 человек из всех федеральных округов России.

«Пройти все 3 этапа было сложно, но мы справились и достойно показали уровень образования в нашем университете», - отметили студентки и добавили, что участие в такой олимпиаде - отличный шанс показать себя и проверить свои силы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

XXXIII Кикоинские чтения стартуют в Пскове 28 марта
27 марта 2019
XXXIII Кикоинские чтения стартуют в Пскове 28 марта
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
27 марта 2019
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта
27 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта
600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля
27 марта 2019
600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
27 марта 2019
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
27 марта 2019
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
27 марта 2019
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых

Идет загрузка...