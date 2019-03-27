Региональный парламент отклонил инициативу Псковской гордумы о порядке эвакуации автомобилей

17:36, 27 марта 2019, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания отклонил законодательную инициативу депутатов Псковской городской Думы о порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств. Об этом с заседания комитета, который проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак отметил, что законопроектом предлагается обязать тех, кто занимается эвакуацией автомобилей незамедлительно уведомлять об эвакуации дежурную часть полиции, а когда владелец транспортного средства стал свидетелем его эвакуации, обязать водителя эвакуатора сразу же возвратить автомобиль, а гражданин, в свою очередь, от штрафа не будет освобожден. Также при помещении автомобиля на штрафстоянку депутаты гордумы предложили дать право владельцу автомобиля сразу забирать его и оплатить время нахождения автомобиля на стоянке.

«Правовое управление дало отрицательное заключение, поскольку законопроект идет в разрез с федеральным законодательным», – отметил депутат облсобрания Антон Минаков.

Начальник правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина выступила с критикой законопроекта и отметила, что часть предлагаемых изменений уже предусмотрены нормами КоАП РФ, поэтому дано отрицательное заключение.

«Как обычно, – прокомментировал Олег Брячак. – При голосовании прошу обратить внимание на то, что это не Брячак пришел [с законопроектом], а городская Дума». Он напомнил коллегам, что практически весь депутатский корпус гордумы, включая все партии, поддержал законопроект.