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Культура

Об археологических открытиях расскажут горожанам в Псковском музее-заповеднике

31 марта в 11:30 в Псковском музее-заповеднике (Некрасова, 7) состоится программа «Как археологи открывают древнюю историю Пскова», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Программа «Как археологи открывают древнюю историю Пскова»  - интерактивная культурно-образовательная программа для родителей с детьми из цикла «Музейное воскресенье». На занятии речь пойдет об археологическом изучении Пскова, о необычных открытиях, которые дают археологические находки далекого прошлого.

Стоимость посещения: взрослые – 100 рублей, школьники – 60 рублей, дошкольники – 40 рублей. Предварительная запись обязательна по телефону 8-906-223-92-43.

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