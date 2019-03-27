Об археологических открытиях расскажут горожанам в Псковском музее-заповеднике
31 марта в 11:30 в Псковском музее-заповеднике (Некрасова, 7) состоится программа «Как археологи открывают древнюю историю Пскова», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
Программа «Как археологи открывают древнюю историю Пскова» - интерактивная культурно-образовательная программа для родителей с детьми из цикла «Музейное воскресенье». На занятии речь пойдет об археологическом изучении Пскова, о необычных открытиях, которые дают археологические находки далекого прошлого.
Стоимость посещения: взрослые – 100 рублей, школьники – 60 рублей, дошкольники – 40 рублей. Предварительная запись обязательна по телефону 8-906-223-92-43.