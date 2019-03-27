0
12:40
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
09:22
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
18:00
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
17:57
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
09:16
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
12:14
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
12:47
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
Еще новости
Происшествия

50 тысяч рублей компенсации за сломанную руку получил медработник в Красногородском районе

Пыталовский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который причинил телесные повреждения медицинскому работнику ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница» (Красногородский филиал). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

В ходе судебного заседания было установлено, что в сентябре 2018 года в кабинет к медицинскому работнику зашел мужчина, у которого с ней долгое время были «натянутые» отношения. После разговора на «повышенных тонах», при очевидцах, мужчина толкнул женщину от чего последняя упала и получила закрытый перелом правой лучевой кости в нижней трети со смещением. В последующем она проходила лечение, в том числе с фиксацией руки, что вызвало трудности в повседневной жизни, в том числе при управлении автомобилем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
27 марта 2019
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
27 марта 2019
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
24 марта 2019
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
23 марта 2019
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
22 марта 2019
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
17 марта 2019
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
16 марта 2019
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
14 марта 2019
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков

Идет загрузка...