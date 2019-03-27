50 тысяч рублей компенсации за сломанную руку получил медработник в Красногородском районе

18:06, 27 марта 2019, ПАИ

Пыталовский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который причинил телесные повреждения медицинскому работнику ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница» (Красногородский филиал). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

В ходе судебного заседания было установлено, что в сентябре 2018 года в кабинет к медицинскому работнику зашел мужчина, у которого с ней долгое время были «натянутые» отношения. После разговора на «повышенных тонах», при очевидцах, мужчина толкнул женщину от чего последняя упала и получила закрытый перелом правой лучевой кости в нижней трети со смещением. В последующем она проходила лечение, в том числе с фиксацией руки, что вызвало трудности в повседневной жизни, в том числе при управлении автомобилем.