Противопожарный рейд прошёл в Опочецком районе

21:35, 27 марта 2019, ПАИ

27 марта сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой сельского поселения «Варыгинская волость» провел рейд в населенных пунктах Приозерный, Белки, Барабаны Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда они осуществили обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, провели инструктаж граждан под роспись, в том числе членов многодетных семей и одиноко проживающих граждан. Среди жителей были распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, осуществлении необходимых действий при обнаружении пожара, предотвращении детской шалости с огнём, а также о мерах при выжигании сухой растительности.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.