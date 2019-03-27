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Международный турнир по хоккею пройдёт в Пскове 29-31 марта

29-31 марта в Пскове пройдет международный турнир по хоккею «Весенний кубок» среди детских команд 2010 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по спорту Псковской области. 

В турнире примут участие 6 сборных: «Торнадо» (Псков), «Шторм» (Санкт-Петербург), «Рига» (Рига, Латвия), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Торнадо 2011» (Псков)

Расписание игр:

29 марта

11:45-12:45 – «Торнадо» - «Рига»      

13:00-14:00 – «Шторм» - «Армия СКА»     

15:30-16:30 – «Стрельна» - «Рига»     

16:45-17:45 – «Торнадо» – «Шторм»  

18:00-19:00 – «Армия СКА» - «Стрельна»

30 марта 

9:30-10:30 – «Торнадо» – «Стрельна»

10:45-11:45 – «Рига» - «Шторм»        

12:00-13:00 – «Торнадо» – «Армия СКА»   

14:30-15:30 – «Стрельна» – «Шторм»

15:45-16:45 –  «Рига» – «Армия СКА»

31 марта

9:30-10:30 – игра за 5 место      

10:45-11:45 – игра за 3 место      

12:00-13:00 – игра за 1 место      

13:00-13:15 – закрытие турнира

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