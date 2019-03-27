Международный турнир по хоккею пройдёт в Пскове 29-31 марта
29-31 марта в Пскове пройдет международный турнир по хоккею «Весенний кубок» среди детских команд 2010 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по спорту Псковской области.
В турнире примут участие 6 сборных: «Торнадо» (Псков), «Шторм» (Санкт-Петербург), «Рига» (Рига, Латвия), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Торнадо 2011» (Псков)
Расписание игр:
29 марта
11:45-12:45 – «Торнадо» - «Рига»
13:00-14:00 – «Шторм» - «Армия СКА»
15:30-16:30 – «Стрельна» - «Рига»
16:45-17:45 – «Торнадо» – «Шторм»
18:00-19:00 – «Армия СКА» - «Стрельна»
30 марта
9:30-10:30 – «Торнадо» – «Стрельна»
10:45-11:45 – «Рига» - «Шторм»
12:00-13:00 – «Торнадо» – «Армия СКА»
14:30-15:30 – «Стрельна» – «Шторм»
15:45-16:45 – «Рига» – «Армия СКА»
31 марта
9:30-10:30 – игра за 5 место
10:45-11:45 – игра за 3 место
12:00-13:00 – игра за 1 место
13:00-13:15 – закрытие турнира