Волонтёрский лагерь будет работать в порховском Волышово в июле

11:09, 28 марта 2019, ПАИ

Второй летний полевой лагерь «Волонтёрская усадьба» по спасению усадьбы Строганова в деревне Волышово Порховского района состоится 15-26 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы волонтёрского лагеря.

В декабре 2018 года Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области подал заявки для участия в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годах. Среди заявлений были направлены предложения в отношении ансамбля зданий усадьбы Строганова в Волышово, предусматривающие первоочередные противоаварийные и консервационные работы, научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы по разработке проекта реставрации. В настоящий момент заявки проходят стадию обработки, принятия решений в отношении поддержки заявленных мероприятий.

Параллельно данному процессу Научно-производственный центр принял решение о продолжении практики проведения волонтёрских слётов. Для восстановления собственными силами элементов усадебного комплекса будет проведён второй летний полевой лагерь «Волонтёрская усадьба». 27 марта сотрудники центра совершили очередную поездку в Волышово с целью определения видов работ, которые хотелось бы совершить в этом сезоне. На этот раз внимание сотрудников центра и волонтёров будет привлечено к голубятне и зданию главной конюшни. Центр также принял решение проводить лагерь в те же даты, что и в предыдущем году – во второй половине июля.

Организаторы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными в спасении усадьбы лицами, достигшими 18 лет, и организациями. Записаться в волонтёры и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(8112)72-35-78 2 и в группе в социальной сети. Координатор волонтёров в Волышово - vk.com/valnad.