Псковские школьники разработали экологически чистый материал из переработанного пластика

12:16, 28 марта 2019, ПАИ

Учащиеся Псковской инженерно-лингвистической гимназии разработали экологически чистый материал из переработанного пластика. Об этом на 31-й сессии Псковского областного собрания заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что школьники участвовали в конкурсе «Стартап за неделю» и представили 9 проектов, в частности, «умную» электронную трость и экологически чистый материал из переработанного пластика. Он подчеркнул, что в регионе подрастают будущие инженеры и новаторы. «Эти дети знают, за чем будущее – за инновациями, развитием промышленности, социальной значимости проектами», – рассказал Александр Козловский.

По его словам, сегодня дети получают знания, которые кажутся «запредельными», и в 13 лет умеют собирать квадрокоптеры, проектируют аудиогиды. Еще одним примером, где дети реализуют себя, депутат назвал детский технопарк «Кванториум» в Пскове.

Александр Козловский напомнил, что «Кванториум» открылся полгода назад, а уже объединил множество псковских подростков. По его мнению, проекты детей равны современным технических разработкам. Например, воспитанники «Кванториума» изобрели антисептик для рук, формулу которого вычислили самостоятельно.

Депутат напомнил, что в этом году в России запущены 26 технопарков «Кванториум», теперь их в стране 83. Там дети проходят обучение на уникальном оборудовании.

Александр Козловский уверен, что социально-значимые проекты должны множиться.

Он напомнил, что мощностями «Кванториумов» могут пользоваться и дети из районов. «Буквально в понедельник главы районов посещали «Кванториум», в ближайшем будущем появится обмен детьми», – рассказал он и добавил, что положительная тенденция должна сохраняться.

Напомним, детский технопарк «Кванториум» открылся в Пскове 13 декабря. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил уверенность, что «Кванториум» сможет обеспечить Псковскую область профессионалами нового поколения, именно поэтому строительство и открытие детских технопарков является одним из важнейших приоритетов областных властей. Аналогичный технопарк будет построен в Великих Луках.

Детский технопарк «Кванториум» - площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием и нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Ее основная цель - развить у детей мышление и научить их создавать предметы, которые могут использоваться в производстве. Для всестороннего развития подрастающего поколения в технопарке созданы шесть проектных лабораторий: аэро- , робо- , гео- , наноквантумы, хайтек цех и лаборатория виртуальной реальности, которые Михаил Ведерников осмотрел в ходе посещения технопарка.

«Кванториум» построен в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в целях исполнения поручений президента и правительства РФ по созданию среды для ускоренного развития детей в возрасте от 5 до 18 лет в научно-технической сфере, формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления. Проект является примером эффективного сотрудничества власти и бизнеса на основе государственно-частного партнерства.