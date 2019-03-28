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Общество

Юрий Инстранкин пообещал проверить информацию от «наливайках» в Псковской области

Информацию о торговых точках, реализующих спиртное после 22:00, проверит полиция. Об этом заявил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин на 31-й сессии Псковского областного Собрания 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков рассказал, что региональное отделение партии по обращениям граждан провело рейд по ряду таких торговых точек в Пскове, и в магазине на улице Яна Фабрициуса ему ответили: «Нас полиция «крышует», мы давно работаем».

«Эти магазины, к сожалению, есть. И складывается впечатление, что будут», –  отметил он и добавил, что такие торговые точки «прекрасно и спокойно» продают алкоголь после 22 часов. Обращаясь к Юрию Инстранкину, Антон Минаков предложил объединить усилия с полицией и сказал, что ЛДПР планирует провести серию контрольных закупок. «Какие действия?» – спросил он.

Юрий Инстранкин посоветовал Антону Минакову внимательно посмотреть «что и как регламентирует контрольную закупку, чтобы самим не поставить себя в незаконную ситуацию». Начальник ведомства заверил, что в рамках своей компетенции полиция проводит соответствующие рейды с привлечением общественности. Он пояснил Антону Минакову, что его обращение рассмотрят, а информацию от партии о подобных торговых точках «проверим вместе».

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