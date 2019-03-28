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Общество

Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая

3 мая в 17:00 в большом концертном зале Псковской филармонии состоится шоу латвийской танцевальной студии Magic Dance – «Total Immersion», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

«Будет создана атмосфера праздника, страсти и экспрессии танца, красоты и молодости с помощью завораживающей энергетики и мощного драйва, – рассказали организаторы шоу. – Каждый следующий номер — это маленький спектакль с уникальным сочетанием музыкальных решений, где одна тема плавно перетекает в другую».

Отмечается, что в основном составе коллектива более 45 танцоров. Танцевальное мастерство участников студии отмечено многочисленными дипломами и наградами на более чем 25 различных конкурсах и фестивалях.

Билеты - в кассе БКЗ, телефон кассы – 66-89-20.

Мероприятие проходит при поддержке Медиахолдинга Псковской области, аквапарка «Акваполис», продюсерского центра «Королев продакшн», телеканала «Первый Псковский». Спонсорами выступили ресторан «Инжир», кафе «Вкус и Цвет» и ресторан «Филей».

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