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Житель Порхова приговорён к обязательным работам за нетрезвое вождение

Житель Порхова приговорён к обязательным работам за нетрезвое вождение, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

В октябре 2018 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, двигался на автомобиле по Порхову, его остановили сотрудники ГИБДД. По результатам проведённого освидетельствования установлена концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе в размере 1,596 мг/л.

Подсудимый полностью признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ, и назначил наказание в виде обязательных работ в размере 240 часов с лишением водительских прав на срок 1 год 6 месяцев.

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