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Происшествия

Женщина пострадала в ДТП с лосем в Опочецком районе

47-летний водитель на Lexus сбил лося. ДТП произошло на 416-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель у деревни Гривы в Опочецком районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Опочецком районе
    Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX

41-летней пассажирке медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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