Женщина пострадала в ДТП с лосем в Опочецком районе

10:31, 05 июня 2026, ПАИ

47-летний водитель на Lexus сбил лося. ДТП произошло на 416-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель у деревни Гривы в Опочецком районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX









41-летней пассажирке медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.