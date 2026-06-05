Женщина пострадала в ДТП с лосем в Опочецком районе
47-летний водитель на Lexus сбил лося. ДТП произошло на 416-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель у деревни Гривы в Опочецком районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: «Псковская сводка» в мессенджере MAX
41-летней пассажирке медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.
На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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