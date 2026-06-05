Гараж, трактор и мотороллер сгорели в псковской деревне

11:21, 05 июня 2026, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области 4 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России



Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России



Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России





На проспекте Гагарина в Великих Луках в неэксплуатируемом строении горел мусор. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. На месте работали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники. Здание спасено.

В деревне Жидилов Бор Псковского района сгорели гараж, трактор Т-25А и мотороллер «Вулкан». В жилом доме выгорела наружная обшивка. Пострадавший от госпитализации отказался. Предположительно, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. В тушении пожара участвовали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасён жилой дом.