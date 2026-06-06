Женщину госпитализировали после ДТП с иномаркой в Острове

15:51, 06 июня 2026, ПАИ

Наезд на пешехода произошёл в Острове. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» на платформе MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX





Авария произошла возле дома № 23а на улице Карла Маркса. Водитель автомобиля Volkswagen Polo допустила наезд на женщину-пешехода – пострадавшую госпитализировали.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.