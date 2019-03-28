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Общество

Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков

На очередной встрече в клубе «Будем здоровы» пожилые люди узнали, что такое дженерики и можно ли с их помощью сэкономить на лечении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении Россиийског Красного Креста.

В начале занятия «О лекарствах» врач-консультант Жанна Шлосберг показала небольшой ролик и объяснила, что происходит с лекарствами в процессе пищеварения в организме человека. Затем с помощью презентации рассказала о развитии фармации с времен Древнего Рима до наших дней.

Касаясь вопроса разработки современных лекарственных препаратов, доктор обратила внимание аудитории на то, что это процесс наукоемкий, длительный, требующий больших интеллектуальных, финансовых и организационных ресурсов. Этим и объясняется высокая цена оригинального препарата. С момента открытия лекарства до его попадания к конечному потребителю проходит от 10 до 15 лет, в то время как патентная защита по закону возможна только на протяжении 20 лет. По окончании действия патента воспроизводить лекарственную формулу может не только ее разработчик, но и любое другое фармпроизводство. И тогда появляются дженерики (аналоги): у них такое же действующее вещество, что и у оригинального, но в то же время они значительно дешевле, потому что их производители не вкладываются в поиск новых эффективных и безопасных формул.

Специалист обратила внимание аудитории, что несмотря на одинаковое действующее вещество, оригинал и аналог могут различаться по некоторым признакам, например, по вспомогательным веществам, по степени очистки, по способу «доставки» препарата в организм. На вопрос аудитории, как же правильно выбрать лекарство, доктор дала несколько практических советов. Помимо этого, Жанна Шлосберг привела примеры бесполезных с точки зрения медицины лекарственных препаратов, которые активно рекламируются в СМИ. Эта информация стала для многих присутствующих неожиданностью.

Напомним, что занятия в клубе «Будем здоровы» проходят в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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