Минсельхоз предложил втрое увеличить квоту на ввоз турецких помидоров

21:12, 28 марта 2019, ПАИ

Минсельхоз предлагает втрое увеличить квоту на ввоз в РФ томатов из Турции — до 150 тысяч тонн. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов, пишет Росбалт.

Сейчас квота на турецкие помидоры — 50 тыс. тонн.

Напомним, импорт турецких овощей и фруктов был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем на границе с Сирией. После официальных извинений Анкары запрет был постепенно снят.

До запрета в Россию ввозили 360 тыс. тонн турецких помидоров ежегодно.