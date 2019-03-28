Минсельхоз предложил втрое увеличить квоту на ввоз турецких помидоров
Минсельхоз предлагает втрое увеличить квоту на ввоз в РФ томатов из Турции — до 150 тысяч тонн. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов, пишет Росбалт.
Сейчас квота на турецкие помидоры — 50 тыс. тонн.
Напомним, импорт турецких овощей и фруктов был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем на границе с Сирией. После официальных извинений Анкары запрет был постепенно снят.
До запрета в Россию ввозили 360 тыс. тонн турецких помидоров ежегодно.