0
21:55
Без палок в колесах
14:38
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
13:08
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
13:02
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
12:11
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
18:48
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
12:43
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
Еще новости
Экономика

Минсельхоз предложил втрое увеличить квоту на ввоз турецких помидоров

Минсельхоз предлагает втрое увеличить квоту на ввоз в РФ томатов из Турции — до 150 тысяч тонн. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов, пишет Росбалт.

Сейчас квота на турецкие помидоры — 50 тыс. тонн.

Напомним, импорт турецких овощей и фруктов был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем на границе с Сирией. После официальных извинений Анкары запрет был постепенно снят.

До запрета в Россию ввозили 360 тыс. тонн турецких помидоров ежегодно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
28 марта 2019
Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
28 марта 2019
Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
28 марта 2019
Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
28 марта 2019
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
27 марта 2019
Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
27 марта 2019
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
Депутатам гордумы Пскова рассказали о проекте строительства завода «Титан-Полимер»
27 марта 2019
Депутатам гордумы Пскова рассказали о проекте строительства завода «Титан-Полимер»
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
27 марта 2019
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых 1

Идет загрузка...