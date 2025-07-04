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Общество

Грибников удивила цена на псковские лисички в магазинах Санкт-Петербурга

Цены на грибы в магазинах Санкт-Петербурга и Псковской области обсуждают в соцсетях любители тихой охоты.

Фото: группа «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской»

«Ездил тут по делам в Питер. Немного в шоке от цены и от вида. А ведь наши грибочки, печорские», – говорится в сообщении, размещённом в группе «Рыбалка на Чудском /Грибы Псковской».

Фото: Эдуард Сеземов

В комментариях другой подписчик сообщества тоже поделился фотографией грибов, сделанной в одном из гипермаркетов Северной столицы. Цена товара там составляет почти 460 рублей за 250 граммов.

«В Великих Луках я сегодня видела. Да, такая же цена», – заметила жительница города. «А у граждан принимают по 200 рублей за килограмм и то, наверное, до 100 рублей и ниже скинут, так как их много в этом году», – продолжил тему житель Гдовского района.

«Цена в магазине формируется из множества «компонентов». Продавайте за 100 рублей, но доставка до Питера у вас сколько будет стоить? Это странно сравнивать стоимость от частного лица и рынка», – отреагировала ещё одна участница группы.

Ранее сообщалось, что перед «морем лисичек» псковских грибников не останавливают полчища комаров и слепней. Также жители области собирают царскую ягоду, чернику и землянику, а некоторые даже смогли найти и первую клюкву.

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