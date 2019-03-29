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Общество

100 часов обязательных работ получила великолучанка за мошенничество в сфере кредитования

100 часов обязательных работ получила 37-летняя великолучанка, которую мировой суд признал виновной в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в июне 2018 года женщина решила предоставить заведомо ложные сведения, чтобы украсть деньги микрофинансовой компании ООО МФК «Смартмани.ру».

Она зашла на сайт микрофинансовой компании, где зарегистрировалась и заполнила электронную анкету-заявку, умышленно указала в ней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о своем месте работы и заработной плате в размере 28 тысяч рублей, введя сотрудников ООО МФК «Смартмани.ру» в заблуждение относительно своих действительных намерений и платежеспособности.

В августе 2018 года она снова зашла на сайт ООО МФК «Смартмани.ру» в созданный ею ранее личный кабинет с заполненной анкетой-заявкой, содержащей ложные сведения о наличии у нее места работы и дохода, и подала заявку на оформление потребительского займа в сумме 15 тысяч рублей.

После подписания ею с помощью смс-кода договора потребительского займа, присланного в ее личный кабинет, на банковскую карту мошенницы были переведены деньги в указанной сумме. Отмечается, что она не предпринимала в дальнейшем каких-либо действий, направленных на погашение займа.   

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