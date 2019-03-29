0
09:32
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
09:30
В Пскове раньше срока откроется смотровая площадка Власьевской башни
21:25
Полистовский заповедник приглашает волонтёров
19:30
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
18:01
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
17:57
Всё в «гвоздях»
17:51
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
Еще новости
Общество

На 11 тысяч оштрафовали исполнительного директора лесхоза в Новосокольниках за нарушения трудового законодательства

Исполнительный директор ССК межхозяйственный лесхоз «Новосокольнический» привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 11 тыс. рублей за нарушения трудового законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области

Отмечается, что в заключенном с одним из работников трудовом договоре и дополнительном к нему соглашении не были указаны условия оплаты труда (размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). Аналогичные нарушения, выразившиеся в отсутствии условий оплаты труда, выявлены в трудовых договорах и с другими работниками организации,

Кроме того, одному из работников предприятия, полностью отрабатывавшему ежемесячно начиная с сентября по ноябрь 2018 года норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), заработная плата выплачивалась в размере 3 тыс. рублей, то есть ниже минимального размера оплаты труда (11 тыс. 163 рубля). Аналогичные нарушения, выразившиеся в выплате заработной платы ниже МРОТ, допущены при выплате заработной платы и другим работникам.

В нарушение требований законодательства ни коллективным договором, ни соглашением, ни иными локальными нормативными актами организации индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги не предусмотрена. Фактически последнее повышение окладов работникам было только в 2010 году.

В этой связи прокурор района в отношении исполнительного директора ССК межхозяйственный лесхоз «Новосокольнический» возбудил дело об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,), частью 4 статьи 5.27 (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора), частью 1 статьи 5.27.1 (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Кроме предупреждения и штрафа, в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

В ведомстве добавили, что требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, с работниками организации заключены соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам, организована выдача средств индивидуальной защиты, внесены изменения в локальные акты предприятия, утверждены соответствующие требованиям действующего законодательства расценки оплаты труда.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
29 марта 2019
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
В Пскове раньше срока откроется смотровая площадка Власьевской башни
29 марта 2019
В Пскове раньше срока откроется смотровая площадка Власьевской башни
Полистовский заповедник приглашает волонтёров
28 марта 2019
Полистовский заповедник приглашает волонтёров
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
28 марта 2019
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
28 марта 2019
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
28 марта 2019
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 марта 2019
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
28 марта 2019
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям

Идет загрузка...