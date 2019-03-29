На 11 тысяч оштрафовали исполнительного директора лесхоза в Новосокольниках за нарушения трудового законодательства

09:23, 29 марта 2019, ПАИ

Исполнительный директор ССК межхозяйственный лесхоз «Новосокольнический» привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 11 тыс. рублей за нарушения трудового законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области

Отмечается, что в заключенном с одним из работников трудовом договоре и дополнительном к нему соглашении не были указаны условия оплаты труда (размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). Аналогичные нарушения, выразившиеся в отсутствии условий оплаты труда, выявлены в трудовых договорах и с другими работниками организации,

Кроме того, одному из работников предприятия, полностью отрабатывавшему ежемесячно начиная с сентября по ноябрь 2018 года норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), заработная плата выплачивалась в размере 3 тыс. рублей, то есть ниже минимального размера оплаты труда (11 тыс. 163 рубля). Аналогичные нарушения, выразившиеся в выплате заработной платы ниже МРОТ, допущены при выплате заработной платы и другим работникам.

В нарушение требований законодательства ни коллективным договором, ни соглашением, ни иными локальными нормативными актами организации индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги не предусмотрена. Фактически последнее повышение окладов работникам было только в 2010 году.

В этой связи прокурор района в отношении исполнительного директора ССК межхозяйственный лесхоз «Новосокольнический» возбудил дело об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,), частью 4 статьи 5.27 (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора), частью 1 статьи 5.27.1 (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Кроме предупреждения и штрафа, в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

В ведомстве добавили, что требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, с работниками организации заключены соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам, организована выдача средств индивидуальной защиты, внесены изменения в локальные акты предприятия, утверждены соответствующие требованиям действующего законодательства расценки оплаты труда.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.