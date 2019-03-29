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В Пскове раньше срока откроется смотровая площадка Власьевской башни

В Пскове раньше срока откроется смотровая площадка Власьевской башни. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, «по многочисленным просьбам туристов» смотровая площадка будет работать с 28 по 31 марта.

При этом обычно смотровая площадка начинает работу лишь с 15 апреля

Посетить смотровую площадку в эти дни можно будет с 11:00 до 18:00. Билеты продаются кассе до 17:30.

Стоимость посещения: взрослые - 100 рублей; школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей.

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