В Пскове раньше срока откроется смотровая площадка Власьевской башни

09:30, 29 марта 2019, ПАИ

В Пскове раньше срока откроется смотровая площадка Власьевской башни. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, «по многочисленным просьбам туристов» смотровая площадка будет работать с 28 по 31 марта.

При этом обычно смотровая площадка начинает работу лишь с 15 апреля

Посетить смотровую площадку в эти дни можно будет с 11:00 до 18:00. Билеты продаются кассе до 17:30.

Стоимость посещения: взрослые - 100 рублей; школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей.