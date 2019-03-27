Областной этап всероссийских соревнований «Белая Ладья» прошёл в Пскове

11:39, 29 марта 2019, ПАИ

С 24 по 25 марта в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» проходил областной этап открытых всероссийских соревнований «Белая Ладья» среди команд образовательных учреждений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в них поучаствовали 21 школьная команда из городов и районов региона.

В командном зачете победила команда Псковского педагогического комплекса, вторыми оказалась команда средней общеобразовательной школы № 23 Пскова, на 3-м месте — лицей № 20 Пскова.

В личном первенстве спортсмены шахматного отделения центра спортивной подготовки Псковской области выступали на «четырёх досках». На «Доске-1» первым стал пскович Алексей Захаров. 2-е место у Кирилла Титова из Великих Лук. 3-е место занял великолучанин Николай Зиновьев. На «Доске-2» Тимофей Ковалев из Пскова занял 2-е место. На «Доске-3» победителем стал пскович Николай Воронов. Среди девушек на «Доске-4» великолучанка Ася Якорева заняла 3-е место.