0
16:40
Фестиваль «Street fest» пройдёт в воркаут-центре Пскова 30 марта
15:56
Пскович в составе сборной России примет участие в международном турнире по боксу
11:56
Полцарства за коня
10:21
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове
11:00
Турнир по шахматам «Белая ладья» проходит в Пскове
11:26
Приём заявок на участие в первом в 2019 году псковском этапе Кубка России по ралли стартует 25 марта
12:32
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
Еще новости
Спорт

Областной этап всероссийских соревнований «Белая Ладья» прошёл в Пскове

С 24 по 25 марта в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» проходил областной этап открытых всероссийских соревнований «Белая Ладья» среди команд образовательных учреждений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в них поучаствовали 21 школьная команда из городов и районов региона.

В командном зачете победила команда Псковского педагогического комплекса, вторыми оказалась команда средней общеобразовательной школы № 23 Пскова, на 3-м месте — лицей № 20 Пскова.

В личном первенстве спортсмены шахматного отделения центра спортивной подготовки Псковской области выступали на «четырёх досках». На «Доске-1» первым стал пскович Алексей Захаров. 2-е место у Кирилла Титова из Великих Лук. 3-е место занял великолучанин Николай Зиновьев. На «Доске-2» Тимофей Ковалев из Пскова занял 2-е место. На «Доске-3» победителем стал пскович Николай Воронов. Среди девушек на «Доске-4» великолучанка Ася Якорева заняла 3-е место.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Street fest» пройдёт в воркаут-центре Пскова 30 марта
27 марта 2019
Фестиваль «Street fest» пройдёт в воркаут-центре Пскова 30 марта
Пскович в составе сборной России примет участие в международном турнире по боксу
27 марта 2019
Пскович в составе сборной России примет участие в международном турнире по боксу
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове
27 марта 2019
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове
Турнир по шахматам «Белая ладья» проходит в Пскове
24 марта 2019
Турнир по шахматам «Белая ладья» проходит в Пскове
Приём заявок на участие в первом в 2019 году псковском этапе Кубка России по ралли стартует 25 марта
23 марта 2019
Приём заявок на участие в первом в 2019 году псковском этапе Кубка России по ралли стартует 25 марта
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
22 марта 2019
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
Псковский гонщик впервые стартует на Чемпионате Европы по ралли
21 марта 2019
Псковский гонщик впервые стартует на Чемпионате Европы по ралли
Псковский тхэквондист поедет на соревнования в Италию при поддержке администрации области
21 марта 2019
Псковский тхэквондист поедет на соревнования в Италию при поддержке администрации области

Идет загрузка...