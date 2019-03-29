МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности

11:30, 29 марта 2019, ПАИ

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин призвал жителей региона проявлять активную гражданскую позицию и информировать МЧС, полицию о тех, кто нарушает требования пожарной безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», которая проходит сегодня, 29 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Владимира Якунина, жители области должны быть заинтересованы в том, чтобы из-за пожаров не пострадало их имущество.

Напомним, с 22 марта в Псковской области проходит профилактическая операция «Антипал», призванная выявлять факты сжигания травы с нарушением требований пожарной безопасности и пресекать их.