Операция «Антипал» проходит в Псковской области

11:20, 29 марта 2019, ПАИ

22 марта в Псковской области стартовала профилактическая операция «Антипал», призванная выявлять факты сжигания травы с нарушением требований пожарной безопасности и пресекать их. Об этом сегодня, 29 марта, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области - начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

Он напомнил, что с 2018 года собственник земельного участка, юридическое или физическое лицо, обязан своевременно убирать его и осуществлять покос травы. Административная ответственность за нарушения в этой сфере для граждан могут составлять от 2 до 3 тысяч рублей. При этом штрафы увеличиваются в два раза при действии особого противопожарного режима.