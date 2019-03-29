Две сотни участников собрал форум Всероссийского совета местного самоуправления в Пскове

12:39, 29 марта 2019, ПАИ

Около 200 человек участвуют в межрегиональном форуме Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), который проходит сегодня, 29 марта в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Лучшая муниципальная практика благоустройства сельских поселений с участием граждан», который реализует всероссийский совет местного самоуправления в 2018-2019 годах при поддержке Фонда президентских грантов.

В работе форума принимают участие представители Совета Федерации, федеральных министерств, региональных органов государственной власти, главы муниципальных образований Центрального, Приволжского, Дальневосточного федерального округов, представители общественных организаций: Всероссийского совета местного самоуправления, Союза сельской молодежи, объединения «Студенты России», эксперты - архитекторы, экономисты, юристы, социологи.

Псков представляет глава города, председатель регионального Совета Псковского регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления» Иван Цецерский.

Участники мероприятия обсуждают актуальные вопросы и механизмы поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения на региональном и муниципальном уровне, знакомятся с позитивным опытом поддержки инициатив граждан, развития территориального общественного самоуправления как наиболее эффективного механизма взаимодействия органов власти и жителей.

На площадке форума презентованы наиболее успешные управленческие решения по благоустройству сельских территорий, проектов по преобразованию территории поселков и деревень в рамках программ «Инициативного бюджетирования». В перечне запланированных вопросов также обсуждение и обмен опытом по реализации в муниципальных образованиях проекта «Формирования комфортной городской среды».

Кроме того, представители Союза архитекторов демонстрируют возможные недорогие архитектурные решения благоустройства общественных пространств.

Организаторами форума выступают Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления», администрация Псковской области и Псковское региональное отделение ВСМС.