Массовые акции по сдаче нормативов ГТО прошли в двух школах Пскова

12:20, 29 марта 2019, ПАИ

Массовые акции по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО состоялись в двух общеобразовательных школах Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятия проходили в рамках празднования 5-летия со дня подписания указа президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Так, с 23 по 24 марта в средней общеобразовательной школе № 3 нормы ГТО сдавали 141 человек: обучающиеся школы, родители и учителя. Завершилось мероприятие товарищеским футбольным матчем между командами детей и взрослых.

23 марта в школе № 24 состоялся праздник под девизом «Вместе весело шагать!». В рамках него прошла сдача нормативов ГТО, спортивно-игровые эстафеты, товарищеский турнир по волейболу, полоса препятствий. В соревнованиях поучаствовали 70 учащихся и 27 родителей.

Также 23 марта в муниципальном центре тестирования Пскова прошёл День открытых дверей, в котором поучаствовали 250 человек в возрасте от 8 до 20 лет. Они выступали в двух дисциплинах ГТО: бег 30 метров и прыжок в длину с места. Победители и призеры были награждены грамотами.

Кроме того акции по выполнению нормативов ГТО «На рекорд!» прошли и в районах Псковской области. Более 630 человек поучаствовали в такой акции в Порховском районе: в восьми образовательных учреждениях состоялись торжественные линейки с вручением знаков отличия ГТО, классные часы «ГТО-возрождение традиции», викторины по истории ГТО, тестирование по различным видам испытаний ВФСК ГТО и «День здоровья».

Аналогичные мероприятия прошли в Бежаницком, Псковском, Усвятском, Пыталовском, Пустошкинском, Пушкиногорском районах, а также в Великих Луках.