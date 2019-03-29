Михаил Ведерников наградил победителей областного этапа всероссийской олимпиады среди школьников по физике

13:59, 29 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил победителей областного этапа всероссийской олимпиады среди школьников по физике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, награждение прошло во время посещения главой региона и президентом научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком псковской школы № 1, из стен которой вышла плеяда выдающихся людей, в том числе физик-экспериментатор Исаак Кикоин.

Михаил Ведерников пожелал победителям олимпиады успехов и вручил им дипломы. А также напомнил о своем решении об учреждении региональной премии имени Исаака Кикоина школьникам и ученым за достижения в области физики. «У вас большое будущее. Старайтесь и учитесь хорошо», — добавил Михаил Ковальчук.

В рамках посещения школы педагоги и молодые экскурсоводы познакомили Михаила Ведерникова и Михаила Ковальчука с историей школы, которая началась с указа Екатерины II о создании в Российской империи мужских гимназий в начале XIX века.

Глава региона и президент Курчатовского института также ознакомились с фотовыставкой «Кикоин и Псков», рассказывающей о связи семьи Кикоиных с городом и школой, и школьным музеем, где представлены личные вещи, фотографии, документы Исаака Кикоина и других знаменитых выпускников учебного заведения: политика Л. М. Поземского, математика, автора четырехзначных математических таблиц В. М Брадиса, иммунолога и вирусолога Л. А. Зильбера, врача-гигиениста и альпиниста А. А. Летавета, писателей В. А. Каверина и Ю. Н. Тынянова, архитектора и реставратора Ю. П. Спегальского.

В завершение гости оставили свои отзывы в книге памяти, которая хранится в школьном музее.

«… Здесь учились люди, составившие гордость нашей страны. Я думаю, в наши дни продолжение этих традиций снова принесет славу гимназии, Пскову и нашей Великой стране…», — написал президент НИЦ «Курчатовский институт».

«Бережно храня историю, воспитывайте новые таланты для нашей области и нашей страны. Мы будем помогать», — говорится в послании главы региона.

Отметим, что с Исааком Кикоиным школа тесно сотрудничала с 1966 года, когда именитый ученый впервые после ее окончания в 1923 году приехал на юбилей. После этого завязалась дружба физика с одним из классов школы, которая продлилась 3 года. Впоследствии связь с учреждением поддерживали родственники и коллеги великого экспериментатора. Педагоги и ученики школы бережно хранят память об известном выпускнике.

Сегодня в средней общеобразовательной школе № 1 имени Л. М. Поземского учатся 525 учеников, работают 33 педагога. Школа 45 лет сотрудничает со спортивной школой олимпийского резерва по плаванию «Барс». С 5-го класса все учащиеся помимо учебной программы занимаются дополнительным спортивным образованием.

Напомним, 28-29 марта в Псковской области проходят XXXIII Кикоинские чтения, посвященные 111-й годовщине со дня рождения советского физика-экспериментатора Исаака Кикоина. Научный форум собрал ученых из Москвы, Твери, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова и других российских городов. В числе почетных гостей президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, академик, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и другие. Проведение чтений, которые традиционной проводились на базе Курчатовского института, в Псковской области стало возможным благодаря договоренности губернатора Михаила Ведерникова с президентом научно-исследовательского центра Михаилом Ковальчуком. Планируется, что Кикоинские чтения получат постоянную прописку в Пскове.