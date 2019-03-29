Михаил Ведерников наградил победителей областного этапа всероссийской олимпиады среди школьников по физике
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил победителей областного этапа всероссийской олимпиады среди школьников по физике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, награждение прошло во время посещения главой региона и президентом научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком псковской школы № 1, из стен которой вышла плеяда выдающихся людей, в том числе физик-экспериментатор Исаак Кикоин.
Михаил Ведерников пожелал победителям олимпиады успехов и вручил им дипломы. А также напомнил о своем решении об учреждении региональной премии имени Исаака Кикоина школьникам и ученым за достижения в области физики. «У вас большое будущее. Старайтесь и учитесь хорошо», — добавил Михаил Ковальчук.
В рамках посещения школы педагоги и молодые экскурсоводы познакомили Михаила Ведерникова и Михаила Ковальчука с историей школы, которая началась с указа Екатерины II о создании в Российской империи мужских гимназий в начале XIX века.
Глава региона и президент Курчатовского института также ознакомились с фотовыставкой «Кикоин и Псков», рассказывающей о связи семьи Кикоиных с городом и школой, и школьным музеем, где представлены личные вещи, фотографии, документы Исаака Кикоина и других знаменитых выпускников учебного заведения: политика Л. М. Поземского, математика, автора четырехзначных математических таблиц В. М Брадиса, иммунолога и вирусолога Л. А. Зильбера, врача-гигиениста и альпиниста А. А. Летавета, писателей В. А. Каверина и Ю. Н. Тынянова, архитектора и реставратора Ю. П. Спегальского.
В завершение гости оставили свои отзывы в книге памяти, которая хранится в школьном музее.
«… Здесь учились люди, составившие гордость нашей страны. Я думаю, в наши дни продолжение этих традиций снова принесет славу гимназии, Пскову и нашей Великой стране…», — написал президент НИЦ «Курчатовский институт».
«Бережно храня историю, воспитывайте новые таланты для нашей области и нашей страны. Мы будем помогать», — говорится в послании главы региона.
Отметим, что с Исааком Кикоиным школа тесно сотрудничала с 1966 года, когда именитый ученый впервые после ее окончания в 1923 году приехал на юбилей. После этого завязалась дружба физика с одним из классов школы, которая продлилась 3 года. Впоследствии связь с учреждением поддерживали родственники и коллеги великого экспериментатора. Педагоги и ученики школы бережно хранят память об известном выпускнике.
Сегодня в средней общеобразовательной школе № 1 имени Л. М. Поземского учатся 525 учеников, работают 33 педагога. Школа 45 лет сотрудничает со спортивной школой олимпийского резерва по плаванию «Барс». С 5-го класса все учащиеся помимо учебной программы занимаются дополнительным спортивным образованием.
Напомним, 28-29 марта в Псковской области проходят XXXIII Кикоинские чтения, посвященные 111-й годовщине со дня рождения советского физика-экспериментатора Исаака Кикоина. Научный форум собрал ученых из Москвы, Твери, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова и других российских городов. В числе почетных гостей президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, академик, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и другие. Проведение чтений, которые традиционной проводились на базе Курчатовского института, в Псковской области стало возможным благодаря договоренности губернатора Михаила Ведерникова с президентом научно-исследовательского центра Михаилом Ковальчуком. Планируется, что Кикоинские чтения получат постоянную прописку в Пскове.