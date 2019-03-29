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Общество

В нескольких федеральных молодежных форумах могут принять участие активные псковичи

Активные жители Псковской области в 2019 году смогут принять участие в ряде федеральных молодежных форумов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации со встречи с начальником Управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Григорием Гуровым.

Первый заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Алена Трунова рассказала, что на федеральный форум «Территория смыслов» квота на Псковскую область - 20 человек на все смены. Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Другой форум, на который могут отправиться псковичи – «Россия - страна возможностей». По словам Алены Труновой, в его первой смене примут участие в основном те, кто уже на него ездил. На эту смену уже идет регистрация.

Также жителей региона приглашают на форум «Таврида». Для Псковской области есть по две квоты на смену, туда могут отправиться представители творческой молодежи: поэты, писатели, музыканты, актеры, блогеры. Регистрация на форум заканчивается 3 апреля, в нем принимает участие молодежь до 35 лет.

Также по два человека от области могут принять участие в форумах «Восток» и «Евразия Глобал». Однако представители администрации области ведут переговоры с их организаторами, чтобы увеличить квоты для нашего региона.

Алена Трунова напомнила, что в Псковской области реализуется проект Росмолодежи «Диалог на равных», в рамках которого известные люди и эксперты встречаются со студентами. Такие встречи должны проходить раз в неделю.

В апреле-мае этого года в регионе запустят проект «Лига дебатов» на базе псковских вузов для молодых политологов. На очереди также проект «Молодежная команда страны».

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