Встречи с детским писателем Юлией Ивановой состоятся в Пскове

16:32, 29 марта 2019, ПАИ

В финале Недели детской книги библиотеки Централизованной библиотечной системы Псковской области организовали встречи с детским писателем, психологом и педагогом Юлией Ивановой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЦБС, Юлия Иванова - дважды финалист конкурса «Новая детская книга», лауреат четвертого международного конкурса детской и юношеской литературы имени А. Н. Толстого в номинации «Короткое детское произведение», конкурса «Алмазный фолиант», конкурса имени Ренаты Мухи, дипломант конкурса «Золотое перо Руси». Она автор книг для детей: серия издательства «Антология» про Чижика-Пыжика, «Настоящая сырность», «Петергоф. Столица фонтанов», «Шоколадно-аппетитная история, «Матрешка. Кукла с секретом», «Загадка пяти королей» и других.

На встречах можно будет приобрести книги писательницы и получить автограф. Справки по телефону 56-16-30