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Общество

Условный пожар потушили в великолукской школе-интернате

28 марта в здании ГБОУ «Великолукская средняя школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке» прошло пожарно-тактические учение по теме: «Тушение пожаров в детских учреждениях и школах». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в учении были задействованы силы и средства великолукского гарнизона пожарной охраны.

По замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки в спальном помещении произошло возгорание приготовленного для стирки белья. Образовалась высокая температура, продукты горения распространились на соседние помещения, создалась реальная угроза жизни людей.

Администрация школы-интерната по телефону «101» сообщила диспетчеру пожарной охраны о возникшем условном пожаре. Персонал школы организовал эвакуацию воспитанников через основные и эвакуационные выходы, включил систему оповещения людей при пожаре, предпринял меры к тушению пожара собственными силами. Однако эвакуация оказалась затруднена из-за задымления в спальном корпусе.

На место условного пожара прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №5 в составе двух отделений. На момент прибытия огнеборцев площадь пожара составила 32 квадратных метра. Затем по рангу вызова №1-бис на место прибыли дополнительные силы и средства, дежурная группа поисково-спасательного отряда, бригады скорой помощи и другие службы жизнеобеспечения города.

Для спасания людей и проведения разведки, поиска пострадавших и тушения привлечены звенья газодымозащитной службы. Они обнаружили несколько человек и вывели их из опасной зоны в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

На месте условного пожара был развернут штаб пожаротушения, обеспечена бесперебойная подача воды, подано необходимое количество стволов на тушение и защиту. Через 25 минут условный пожар был локализован, а через 45 минут – ликвидирован, люди – эвакуированы.

«Значимость подобных мероприятий трудно переоценить, ведь именно во время них специалисты МЧС тренируются действовать слаженно, быстро и эффективно. Важно и то, что осуществляются они на действующих объектах, которые им предстоит отстоять в случае возникновения реальной опасной ситуации», - подчеркнули в МЧС.

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