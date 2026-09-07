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Политика

Жители Псковской области смогут принять участие в общероссийской тренировке ДЭГ

Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) даст возможность проверить систему до выборов. Это получится реализовать в том случае, если заявление на участие в ДЭГ уже подано и получен статус «Учтено», сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

Изображение из канала избирательной комиссии Псковской области в MAX

С 08:00 9 сентября до 20:00 10 сентября принять участие можно будет по аналогии с реальным голосованием. Каждый получит тестовые электронные бюллетени с обезличенными данными о кандидатах и партиях по выборам депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Псковской области.

Фото: ПАИ

Проголосовать можно только один раз. Это полноценная тренировка, которая поможет уверенно чувствовать себя в день голосования. Для того чтобы принять участие, нужно перейти на федеральную платформу vybory.gov.ru и авторизоваться через личный кабинет «Госуслуг».

Отметим, заявление на участие в ДЭГ можно подать до 24:00 14 сентября на портале «Госуслуги». Это сделали уже почти 39 тысяч жителей региона.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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