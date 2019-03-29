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Общество

Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату

Сегодня, 29 марта в ГППО «Псковпассажиравтотранс» в соответствии с установленным сроком сотрудники предприятия получили зарплату в полном объеме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что все без исключения сотрудники Псковпассажиравтотранса получили заработанные средства. «При начислении оплаты труда приоритетов в категориях сотрудников, а также частичных выплат, не отмечено», – рассказали в пресс-службе.

В предприятии также напомнили работникам о необходимости следить за состоянием своих счетов для своевременного зачисления на них денег. «Решение проблемных вопросов начисления и выплат заработанных средств осуществляется при личном обращении работника на предприятие», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что с декабря 2018 года Псковпассажиравтотранс безоговорочно соблюдает сроки выплат заработной платы своим сотрудникам. Ситуация по данному вопросу стабилизирована благодаря действиям администрации Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова. Вопрос о своевременной оплате труда в данной организации находится под личным контролем губернатора.

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