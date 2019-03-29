Более 25 великолучан обратились в полицию в Единый день приёма граждан

21:06, 29 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках более 25 горожан обратились за помощью к стражам порядка в рамках Единого дня приема граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во встрече с населением вместе с участковыми уполномоченными полиции принял участие начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Великим Лукам подполковник полиции Дмитрий Снигирев. Прием граждан осуществлялся на семи участковых пунктах полиции города. В ходе общения великолучане смогли обратиться к сотрудникам полиции с интересовавшими их вопросами.

В полиции отметили, что все обращения рассмотрены в установленном порядке и по ним приняты соответствующие меры.