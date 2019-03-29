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Общество

Музеи «Михайловского» будут закрывать на санитарные дни в апреле

Традиционно в апреле усадьбы государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будут закрывать для проведения неотложных ремонтных и хозяйственных работ, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, график санитарных дней в нынешнем году составлен таким образом, что посетители в любой день, кроме выходного понедельника, смогут попасть хотя бы в два музея.

Фото: Полина Колдомасова. Мельница (холст, масло, 2008 год). Из собрания музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Первым в апреле на санитарный период закроют музейный комплекс в Бугрово — с 1 по 5 апреля включительно. Дольше всего недоступной для туристов будет музей-усадьба Ганнибалов «Петровское» — с 3 по 21 апреля. «Михайловское» уходит на санитарные дни меньше чем на неделю — с 15 по 19 апреля. «Тригорское» будет принимать гостей по обычному графику в течение всего месяца.  

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