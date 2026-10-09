Итоги акций профсоюза работников культуры обсудили в Пскове

14:39, 09 октября 2026, ПАИ

Расширенное заседание президиума областной организации профсоюза работников культуры прошло в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

В заседании принял участие заместитель председателя общероссийского профсоюза работников культуры Пётр Баранов.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний. Он подчеркнул важность диалога и активную позицию работников отрасли.

Советник-консультант Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль выступила с докладом об итогах мероприятий, проведённых профсоюзами Псковской области в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». Она отметила, что социальное партнёрство остаётся наиболее эффективным и конструктивным механизмом решения общих задач в трудовой сфере.

Также о результатах акции в областном объединении организаций профсоюза работников культуры рассказала председатель профсоюза Наталия Родионова.

Члены президиума обсудили мероприятия, проведённые с 1 сентября по 7 октября, и сошлись во мнении, что они прошли на достойном уровне.