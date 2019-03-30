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Общество

Проблему самовольных уходов детей из семей обсудили в Пскове

В Пскове на заседании «круглого стола» проанализировали проблему самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в актовом зале УМВД России по Пскову собрались представители всех субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках «круглого стола» рассматривался вопрос об организации взаимодействия заинтересованных ведомств по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений Пскова. 

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Зорина с использованием видеоматериала проинформировала собравшихся о мерах, которые сотрудники полиции предпринимают по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних. Она проанализировала причины и условия их совершения, основываясь на  результатах изучения данной проблемы за три прошедших года с конкретными примерами.

Содокладчиками выступили директор ГБУСО ПО «Центр помощи детям, оставшимся без попечительства родителей Пскова» Ольга Верхоглядова и заместитель директора  ГБУСО ПО «Областной Центр семьи» Ирина Федорова.

Участники «круглого стола» обсудили механизмы взаимодействия при розыске несовершеннолетних, совершивших самовольный уход из семей и государственных учреждений. В ходе рассмотрения мер профилактики уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова предложила использовать институт наставничества. Это направление  решено обсудить более подробно на следующей встрече.

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