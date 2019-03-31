0
12:12
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
10:15
С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»
17:13
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
15:31
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:27
Полуфинал конкурса «Лидер года» проходит в Пскове
12:54
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
09:10
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
Еще новости
Общество

Программа «Как археологи открывают древнюю историю Пскова» пройдёт сегодня в музее

31 марта в 11:30 в Псковском музее-заповеднике (Некрасова, 7) пройдёт программа «Как археологи открывают древнюю историю Пскова», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Программа «Как археологи открывают древнюю историю Пскова»  - интерактивная культурно-образовательная программа для родителей с детьми из цикла «Музейное воскресенье». На занятии речь пойдет об археологическом изучении Пскова, о необычных открытиях, которые дают археологические находки далекого прошлого.

Стоимость посещения: взрослые – 100 рублей, школьники – 60 рублей, дошкольники – 40 рублей. Предварительная запись обязательна по телефону 8-906-223-92-43.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
31 марта 2019
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»
31 марта 2019
С 31 марта закрывается движение автобусов по маршруту «Псков – Невель»
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
30 марта 2019
Четыре случая укуса клещей зарегистрированы в Псковской области
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер Года» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Полуфинал конкурса «Лидер года» проходит в Пскове
30 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер года» проходит в Пскове
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
30 марта 2019
Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в апреле
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
30 марта 2019
Семья Перчиковых переезжает в новый дом
Час Земли проводится в мире 30 марта
30 марта 2019
Час Земли проводится в мире 30 марта

Идет загрузка...