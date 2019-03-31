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Общество

Позвонить по «телефону доверия» регионального управления МЧС могут псковичи в сложной ситуации

В Главном управлении МЧС России по Псковской области функционирует единый «телефон доверия»: 79-99-99. Об этом Псковскому агентству информации напомнили в пресс-службе ведомства.

По указанному телефону в круглосуточном режиме принимаются звонки по вопросам, касающимся соблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, безопасности на воде, а также о фактах неправомерных действий со стороны должностных лиц Главного управления МЧС России по Псковской области при исполнении своих служебных обязанностей.

По «телефону доверия» можно задать вопросы, находящиеся в компетенции МЧС России. К ним относятся нарушения в области пожарной безопасности, охраны жизни людей на воде; обстоятельств, которые, по мнению граждан, могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Специалисты предоставят вам квалифицированный ответ и при необходимости проведут соответствующие проверочные мероприятия.

Позвонив по «телефону доверия», можно также выразить благодарность сотрудникам МЧС России за оперативность действий и профессионализм.

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