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Общество

Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области

Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера. Основным днем фестиваля станет 20 апреля, сообщается в группе организаторов мероприятия.

Среди организаторов фестиваля - комитет Псковской области по культуре, Псковский областной центр народного творчества, общественная организация «Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования», клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков Град».

Лагерь реконструкторов будет располагаться на старом месте – поляна рядом с Чудским озером недалеко от деревни Самолва. В реконструкции сражения примет участие кавалерия.

Программа мероприятия.

19 апреля

Заезд и размещение групп военно-исторической реконструкции.

После 16:00 - пеший турнир (при наличии желающих), турнир лучников, маневры.

19:00 - ужин

21:00 - совет командиров.

20 апреля. Суббота

9:00-10:30 - завтрак.

11:00 – торжественный митинг у церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище.

11:00 – репетиция реконструкции сражения с участием кавалерии.

13:00 – реконструкция сражения. Маневры, финалы пешего турнира, конный турнир.

14:30 - награждение победителей.

16:00 - продолжение программы для участников.

19:00 - ужин.

21 апреля. Воскресенье.

До обеда. Сбор лагерей, отъезд.

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