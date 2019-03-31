Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера. Основным днем фестиваля станет 20 апреля, сообщается в группе организаторов мероприятия.
Среди организаторов фестиваля - комитет Псковской области по культуре, Псковский областной центр народного творчества, общественная организация «Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования», клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков Град».
Лагерь реконструкторов будет располагаться на старом месте – поляна рядом с Чудским озером недалеко от деревни Самолва. В реконструкции сражения примет участие кавалерия.
Программа мероприятия.
19 апреля
Заезд и размещение групп военно-исторической реконструкции.
После 16:00 - пеший турнир (при наличии желающих), турнир лучников, маневры.
19:00 - ужин
21:00 - совет командиров.
20 апреля. Суббота
9:00-10:30 - завтрак.
11:00 – торжественный митинг у церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище.
11:00 – репетиция реконструкции сражения с участием кавалерии.
13:00 – реконструкция сражения. Маневры, финалы пешего турнира, конный турнир.
14:30 - награждение победителей.
16:00 - продолжение программы для участников.
19:00 - ужин.
21 апреля. Воскресенье.
До обеда. Сбор лагерей, отъезд.