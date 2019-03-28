«Изборский клуб» открылся на Ямале

13:04, 31 марта 2019, ПАИ

«Изборский клуб» открылся на Ямале, сообщает sever-press.ru. В Салехарде прошёл круглый стол клуба «Модернизация в условиях Крайнего Севера: Ямальский проект», в котором приняли участие постоянные участники клуба и ямальские эксперты. Они обменялись мнениями, позициями и выработали планы дальнейших совместных действий, а также учредили Ямало-Ненецкое отделение «Изборского клуба» во главе с заместителем губернатора ЯНАО Александром Мажаровым.

Первый заместитель председателя клуба Олег Розанов пояснил журналистам, что внимание к Ямалу неслучайно. «Ямало-Ненецкий автономный округ сегодня — лидер России по многим показателям социально-экономического развития, — отметил Олег Розанов. — Поэтому мы давно хотели свить гнездо Изборского клуба на вашей славной земле. И сегодня это состоялось. Мы будем участвовать в разработке социально-экономической программы развития автономного округа, привлекать экспертов регионального отделения к выработке национальных стратегий, которыми занимается Изборский клуб, формированию на уровне экспертного сообщества идеологии Российского государства».

Напомним, «Изборский клуб» экспертов создан в сентябре 2012 года в Изборске Псковской области. Инициаторами выступили известные политики, мыслители и общественные деятели. Его подразделения действуют в 18 регионах России, в Донецке, Риге и Кишинёве.