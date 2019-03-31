Волонтёры Молодёжного центра пришли на помощь бездомным животным

18:03, 31 марта 2019, ПАИ

30 марта субботником в зоозащитной организации «Шанс» завершилась «Неделя экологии» в Городском молодёжном центре Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Более 20 человек пришли на помощь бездомным животным: часть волонтёров отправилась на тренировку по бытовому послушанию собак, которую провела руководитель клуба спортивного собаководства Елена Балыкова. Остальные ребята помогли расчистить территорию приюта.

«Мы надеемся, что собаки обретут любящих хозяев, но для того, чтобы это случилось, они должны быть послушными и знать элементарные команды. Сегодня, помогая в тренировке собак, волонтёры сделали важное дело- приблизили питомцев к новым хозяевам», - отметил организатор «Недели экологии» Андрей Таскаев.

Напомним, в рамках «Недели экологии» были организованы встречи с экоактивистами, выставка фоторабот о проблеме распространения борщевика «Под зонтом», лекции о экологии, посещение зоологического музея ПсковГУ для воспитанников приюта и школьников, субботник в зоозащитной организации «Шанс».