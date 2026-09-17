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В Пскове прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

В гимназии № 29 Пскова состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся 8, 9 и 10‑го «С» классов пожарно‑спасательной направленности МЧС России. Ребята произнесли клятву, подтвердив готовность следовать кадетским традициям и нести ответственность за свои поступки. Об этом сообщается в канале главы Пскова Бориса Елкина в MAX.

Фото здесь и далее из канала Бориса Елкина в MAX

С напутственными словами к ребятам обратились начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал‑майор внутренней службы Сергей Лаврухин и настоятель храма Богоявления Господня с Запсковья протоиерей Виктор Кулёв. Удостоверения новоиспечённым кадетам вручили глава Пскова Борис Елкин и депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский.

Церемония прошла 17 сентября – в день памяти иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Как отметил Борис Елкин, эта дата особенно символична: икона издавна почитается российскими пожарными и спасателями как их небесная покровительница и заступница.

Борис Елкин поделился своими впечатлениями от события: «Сегодня принял участие в торжественной церемонии посвящения в кадеты в гимназии № 29 – и искренне горжусь нашими ребятами! В зале царила особая атмосфера: серьёзность в глазах, волнение, гордость и огромное чувство ответственности. Быть кадетом – это не про форму и не про парады. Это про внутреннюю дисциплину, про умение отвечать за свои поступки, про стремление к знаниям и готовность помогать тем, кто в этом нуждается. И я вижу, что у наших ребят это есть».

Он также поздравил учеников с посвящением: «От всей души поздравляю новоиспечённых кадетов! Желаю не терять этого настроя, уверенно идти вперёд, отлично учиться и всегда оставаться верными своим принципам. Пусть каждый день даёт вам новые возможности стать лучше и сильнее. Псков гордится своей молодёжью!»

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