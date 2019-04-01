Руководитель Управления ЖКХ Великих Лук оштрафован за плохую уборку снега

12:26, 01 апреля 2019, ПАИ

Исполняющую обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Великих Лук оштрафовали на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

В январе-феврале 2019 года в ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура города установила многочисленные нарушения в указанной сфере: нарушения сроков устранения снега и зимней скользкости на проезжей части, формирование снежных валов на улицах ближе 10 метров от пешеходного перехода.

В связи с этим прокуратура города в отношении исполняющей обязанности начальника УЖКХ администрации Великих Лук вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ и направлено для рассмотрения в мировой суд.

В марте 2019 года мировой судья судебного участка № 36 Великих Лук рассмотрел постановление прокуратуры города о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении исполняющей обязанности начальника УЖКХ администрации Великих Лук по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) и признал ее виновной в совершении правонарушения.