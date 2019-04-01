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Общество

Два года тюрьмы условно получил мужчина, обворовавший дом в Псковском районе

В Псковском районе местный житель получил 2 года тюрьмы условно с испытательным сроком на 2 года за кражу вещей из частного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

20-летний молодой человек выбил стекло в доме, проник в помещение и украл инструменты, бытовую технику и алкоголь. Ущерб составил 10 тыс. 857 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности: наличие малолетнего ребенка, раскаяние и признание им вины. Потерпевшая, принявшая участие в судебном заседании, пояснила, что мужчина возместил ей причиненный ущерб и извинился.

Приговор суда вступил в законную силу.

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