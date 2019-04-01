Потепление до +10 ожидается 2 апреля в Псковской области

17:43, 01 апреля 2019, ПАИ

2 апреля в Псковской области будет переменная облачность, выпадение осадков в виде дождя и снега не прогнозируется, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России со ссылкой на областной Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура в ночное время ожидается от -2 до -7 градусов, а днем – от +5 до +10. В этот день будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет высокое.

Согласно распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер запрещен с 5 марта. В пресс-службе отметили, что в случае нарушения этого запрета возможны несчастные случаи, связанные с выходом населения на рыбалку на озера в период разрушения ледяного покрова.

Также у спасателей на контроле находятся палы травы.