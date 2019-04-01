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Общество

7-летний мальчик попал под колеса неустановленного автомобиля в Пскове

31 марта в 11:10 у дома 100 на улице Советской в Пскове неустановленный автомобиль, за рулем которого находился неизвестный водитель, сбил 7-летнего мальчика. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД России по Псковской области, пешеход вышел из-за припаркованного FAW на проезжую часть дороги. Его доставили в больницу.

В тот же день в 5:15 в Великолукском районе на 468-м километре автодороги Москва - Балтия 44-летний водитель Dodge Caliber выбрал небезопасный скоростной режим, из-за чего автомобиль съехал в левый придорожный кювет и врезался в столб информационного щита. В больницу отправили и водителя, и 38-летнюю пассажирку.

30 марта в 13:45 у дома 17 на улице Вокзальной в Великих Луках ВАЗ-21150 под управлением 59-летнего водителя сбил 14-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными травмами ее госпитализировали.

В тот же день в 16:55 в Пскове у дома 5 на улице Ижорского Батальона 37-летний водитель Renault Megane выбрал небезопасную дистанцию до двигающегося впереди аналогичного транспортного средства. В результате он столкнулся с этой автомашиной и по инерции наехал на Chevrolet NIVA под управлением 60-летнего мужчины. В аварии пострадал 37-летний виновник аварии, который самостоятельно обратился за медицинской помощью в городской травмпункт.

В 18:50 у дома 11 на улице Мирной в Пскове автомобиль Toyota Corolla под управлением 32-летнего нетрезвого водителя наехал на 33-летнюю женщину, которую из-за полученных травм госпитализировали. Еще один наезд на пешехода произошел в 23:55 в Островском районе. Там на 3-м километре автодороги Остров – Вышгородок Ford Explorer под управлением 45-летнего водителя наехал на 37-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешехода с полученными травмами госпитализировали.

В ведомстве отметили, что за 29-31 марта сотрудники ГИБДД на дорогах области задержали 29 нетрезвых водителей.

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