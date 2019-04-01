С 90-летием поздравил депутат Гордумы псковичку Надежду Тихонову

17:57, 01 апреля 2019, ПАИ

1 апреля депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поздравил с юбилеем бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистких концлагерей Надежду Тихонову. Псковичке исполнилось 90 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Имениннице вручили цветы и поздравление от президента РФ Владимира Путина и приветственный адрес от главы Пскова Ивана Цецерского.

Надежда Тихонова поблагодарила поздравителей за внимание и поделилась воспоминаниями о времени, проведенном в концлагере, а также о послевоенной жизни. Она также добавила, что секретом её долголетия и любви к жизни стали дети и внуки.

Сергей Колосов пожелал имениннице здоровья и отметил, что она «является примером стойкости для молодого поколения».