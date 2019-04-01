0
17:15
На вес золота
16:39
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
16:27
Псковский актер Александр Овчаренко: В роли самого себя
15:15
Навстречу новым вершинам
14:14
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
13:04
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
12:51
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
Еще новости
Общество

С 90-летием поздравил депутат Гордумы псковичку Надежду Тихонову

1 апреля депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поздравил с юбилеем бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистких концлагерей Надежду Тихонову. Псковичке исполнилось 90 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Имениннице вручили цветы и поздравление от президента РФ Владимира Путина и приветственный адрес от главы Пскова Ивана Цецерского.

Надежда Тихонова поблагодарила поздравителей за внимание и поделилась воспоминаниями о времени, проведенном в концлагере, а также о послевоенной жизни. Она также добавила, что секретом её долголетия и любви к жизни стали дети и внуки.

Сергей Колосов пожелал имениннице здоровья и отметил, что она «является примером стойкости для молодого поколения». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
01 апреля 2019
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
Навстречу новым вершинам
01 апреля 2019
Навстречу новым вершинам
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
01 апреля 2019
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
01 апреля 2019
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
01 апреля 2019
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 апреля 2019
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Бизнес-ланч за 10 рублей предлагает псковичам ресторан «Инжир»
01 апреля 2019
Бизнес-ланч за 10 рублей предлагает псковичам ресторан «Инжир»
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
01 апреля 2019
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области

Идет загрузка...