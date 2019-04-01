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Общество

18 палов травы произошли в Пскове в марте

18 возгораний сухой растительности, 22 возгорания мусора, три пожара в жилом секторе и один в Псковской областной больнице произошли в Пскове в марте. Об этом заявил председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьёв на координационном совещании при главе Пскова Иване Цецерском, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Владимира Воробьёва, вызывают опасение палы травы, из-за которых в Пскове усложнилась пожароопасная обстановка. Он рассказал также, что с населением проводится профилактическая работа, в которую вовлечены отряды добровольных народных дружин, для них разработаны 12 маршрутов по окраинам Пскова. Председатель комитета пояснил, что отряды ДНД в марте провели 36 выходов и устранили 9 очагов возгораний.

Он добавил, что в прошлом месяце было 4 штормовых предупреждения, 6 падений деревьев, а в Единую дежурную диспетчерскую службу поступили около 4,5 тысяч обращений.

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