Выставка «Пушкиниана Анатолия Зыкова» откроется 2 апреля в Тригорском

18:56, 01 апреля 2019, ПАИ

2 апреля в Тригорском, в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов откроется выставка «Пушкиниана Анатолия Зыкова». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

19 произведений живописи и графики привезли из Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Это своего рода ответный визит, отметила Лидия Токарева. Она напомнила, что с осени прошлого года в ульяновском музее, точнее — в его филиале «Дом Языковых», открыто виртуальное представительство Пушкинского заповедника, благодаря чему жители и гости города уже могли познакомиться с рядом выставок из собрания «Михайловского», стать участниками виртуального тура и слушателями онлайн-лекции о псковских пушкинских местах.

Анатолий Зыков — народный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств, живописец и график, иллюстратор (произведения Горького, Шолохова, Бека, русская классика). Пушкинская тема — одна из ведущих в его творчестве; различные работы Анатолия Зыкова по мотивам биографии и произведений Пушкина были неоднократно отмечены наградами творческих союзов и РАХ.

Вход на выставку свободный. Она будет работать до 30 сентября.