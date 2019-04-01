0
17:15
На вес золота
16:39
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
16:27
Псковский актер Александр Овчаренко: В роли самого себя
15:15
Навстречу новым вершинам
14:14
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
13:04
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
12:51
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
Еще новости
Общество

Выставка «Пушкиниана Анатолия Зыкова» откроется 2 апреля в Тригорском

2 апреля в Тригорском, в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов откроется выставка «Пушкиниана Анатолия Зыкова». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

19 произведений живописи и графики привезли из Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Это своего рода ответный визит, отметила Лидия Токарева. Она напомнила, что с осени прошлого года в ульяновском музее, точнее — в его филиале «Дом Языковых», открыто виртуальное представительство Пушкинского заповедника, благодаря чему жители и гости города уже могли познакомиться с рядом выставок из собрания «Михайловского», стать участниками виртуального тура и слушателями онлайн-лекции о псковских пушкинских местах.

Анатолий Зыков. Остров казнённых (из цикла «Сквозь штормы судьбы. Пушкин», 1993 год)

Анатолий Зыков — народный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств, живописец и график, иллюстратор (произведения Горького, Шолохова, Бека, русская классика). Пушкинская тема — одна из ведущих в его творчестве; различные работы Анатолия Зыкова по мотивам биографии и произведений Пушкина были неоднократно отмечены наградами творческих союзов и РАХ.

Вход на выставку свободный. Она будет работать до 30 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
01 апреля 2019
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
Навстречу новым вершинам
01 апреля 2019
Навстречу новым вершинам
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
01 апреля 2019
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
01 апреля 2019
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
01 апреля 2019
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 апреля 2019
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Бизнес-ланч за 10 рублей предлагает псковичам ресторан «Инжир»
01 апреля 2019
Бизнес-ланч за 10 рублей предлагает псковичам ресторан «Инжир»
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
01 апреля 2019
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области

Идет загрузка...